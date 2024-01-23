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Spor

Mustafa Gürsel: Gerekli dersleri alacağız

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Göztepe yenilgisinin ardından, “Her takımın hedefleri var. Biz de buraya gelirken burada kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynayıp puanlarla dönmek istiyorduk” dedi.

IHA23 Ocak 2024 Salı 00:38 - Güncelleme:
Mustafa Gürsel: Gerekli dersleri alacağız
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, konuk olduğu Göztepe'ye 4-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her takımın hedefleri var. Göztepe takımı da bugün taraftarıyla, camiasıyla bir bütün olmuş. Onların da hedefleri var. Biz de buraya gelirken kendi oyunumuzu en iyi şekilde oynayıp buradan puanlarla dönmek istiyorduk. İlk yarı düşündüklerimizi sahaya yansıtamadık. Göztepe'nin nasıl oynadığını biliyorduk. Uzun taçtan kendi ceza alanımızda 3-4 defa topu yere düşürdük ve gerekli müdahaleyi yapamadık ve 1-0 geriye düştük. İlk yarı tamamen istediğimiz oyunun dışındaydı. Kendi oyunumuzu oturtamadık. İkinci yarıya iyi başladık. İyi başladığımız bölümde de birkaç top kaybından sonra ani atakta kendi defans oyuncumuzun ayağına çarparak üçüncü golü yiyince tabii ki böyle maçlarda 3-0 geriye düştüğünde çevirmek kolay olmuyor."

"GEREKLİ DERSLERİ ALACAĞIZ"

"Golü de bulduk ama dediğim gibi ikinci yarı bazı bölümlerde istediklerimizi yapabildik ama geneline bakarsak çoğu bölümde bizim son haftalarda oturttuğumuz istediğimiz oynadığımız oyunu Ümraniyespor'un oynadığı oyunu sahaya yansıtamadık. Tabii ligde böyle maçlar oluyor. Kupadan çıktık. Bugün de zorlu bir deplasman da oynadık. İnşallah önümüzdeki hafta eksik arkadaşlarımızın aranıza katılmasıyla tekrar kendi sahamızda yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Buradan gerekli dersleri alacağız" diye konuştu.

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