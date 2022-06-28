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Spor

Mustafa Gürsel: Hedefimiz, her zaman keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, önemli açıklamalarda bulundu.

28 Haziran 2022 Salı 00:34 - Güncelleme:
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Bandırmaspor, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Play-off finalinde İstanbulspor'a kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını kaybeden Bandırmaspor, 2022-2023 sezonu öncesi ilk antrenmanını yaptı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Mustafa Gürsel, takımdan ayrılan futbolcuların yerine transferlerin devam ettiğini söyledi.

Transfer çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla kampa gitmeyi umut ettiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

En hazır şekilde kampa gidip, iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. 29 Haziran Çarşamba günü Bolu'ya geçeceğiz. Kurban Bayramı arifesinde ilk etabı bitirmiş olacağız. 11-23 Temmuz'da ikinci etap kamp çalışmalarını yapıp, Bandırma'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, her zaman keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek. Benim amacım, sonuçtan ziyade sonuca giden yola odaklanmak. Oyunu sahada iyi ortaya koyarsak, zaten sonuç kendiliğinden gelecektir.

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