Mustafa Gürsel: İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın kontrolünü oyunun başından sonuna kadar hiç bırakmadıklarını ve iki güzel golle de kazandıklarını dile getirdi.



"İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Üst grubun içinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullanan Gürsel, "Onun için bu maç kendi sahamızda çok önem arz ediyordu. Önümüzdeki cumartesi yine önemli bir maça çıkacağız. Bu ligin dinamikleri çok farklı. Onun için her maça ciddi hazırlanmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir şey bitmiyor. Onun için aynı ciddiyette yakaladığımız oyun anlamındaki bu düzeni arttırarak devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.