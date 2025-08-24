Mustafa Gürsel: Kazanmak bizim için önemliydi

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, alınan 3 puanın önemine vurgu yaptı. Gürsel, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Rakibimiz genç bir takım. Futbolda her rakibi ciddiye almak ve konsantre bir şekilde oynamak zorundasınız. Oyuncularımız bunu sahada çok iyi gösterdi. Bizim için önemli olan bu 3 puandı ve bunu başardık. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Rakibimiz genç bir takım, ilk hafta Erol maçında da gördük. Futbolda kimi rakip görürseniz görün, onu ciddiye almak, her zaman konsantre bir şekilde oynamak zorundasınız. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyedeydi. Biz, her rakibe aynı saygıyı gösteriyor ve aynı disiplinle oynuyoruz. Tabii önümüzde uzun bir maraton var. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Kalitemizi yukarı çekerek, oyuncularımızın performansını en kısa sürede daha da geliştirmesiyle birlikte daha güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de onların desteğiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.