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Spor

Mustafa Gürsel: Önemli olan bugün kazanmaktı ve 3 puanı aldık

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Malatyaspor'u mağlup eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel maç sonu açıklamalarda bulundu.

İHA10 Nisan 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Mustafa Gürsel: Önemli olan bugün kazanmaktı ve 3 puanı aldık
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Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak, oyuncularını tebrik etti. Rakip takımın yaşadığı zorluklara değinerek sözlerine başlayan Gürsel, "Rakibimizin yaşadığı deprem felaketi sonrası zor şartlar altında mücadele ettiğini biliyoruz. Transfer tahtalarını açamadan, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan bir takıma karşı oynadık. Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umuyorum en kısa sürede bu olumsuz süreci atlatırlar" dedi. Maçın başında basit bir hatayla geri düştüklerini ancak sonrasında oyuna ağırlık koyduklarını söyleyen Mustafa Gürsel, "Pozisyonlar bulduk ama golleri erken bulamadık. İlk golümüzü devre bitmeden, diğerlerini ise ikinci yarıda bulduk. Daha erken gol atabilseydik maç bizim adımıza daha rahat geçebilirdi. Önemli olan bugün kazanmaktı ve 3 puanı aldık, mutluyuz. Kalan haftalara bu galibiyetin moraliyle hazırlanacağız" ifadelerine yer verdi.

Ligin sonuna yaklaşıldıkça oyuncuların üzerindeki baskının arttığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyuncular artık sadece sonuca odaklanıyor. Ne kadar uyarırsak da bu baskı sahadaki oyunu etkiliyor. Bugün genç bir takıma karşı oynadık ve oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Bu durum yalnızca bize özgü değil, ligin bu döneminde birçok takımda benzer bir tablo var. Önümüzde 5 maç kaldı. Her biri final niteliğinde. Sonuç almaya odaklı bir süreçteyiz ve bu maçları kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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