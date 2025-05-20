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Spor

Mustafa Gürsel: Tek hedefimiz turu geçmek

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi20 Mayıs 2025 Salı 00:04 - Güncelleme:
Mustafa Gürsel: Tek hedefimiz turu geçmek
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Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Geosis Boluspor'u 4-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürsel, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Gürsel, final yolunda önemli bir avantaj elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Avantajın anlam kazanabilmesi için cuma günü turu geçmemiz lazım, tek hedefimiz bu. Hatta turu geçtikten sonra play-off'larda hedefi yakalarsan anlamı oluyor yoksa arkadaki her şey unutuluyor. Tamamen ona konsantre olduk, avantaj yakaladığımız için mutluyuz. Cuma günü oynanacak maça tam konsantrasyon olacağız. Sadece cuma gününü düşüneceğiz, turu geçmek istiyoruz."

Maça iyi başlayarak golü bulduklarını aktaran Gürsel, "İkinci yarıya da iyi başladık arka arkaya goller bulduk. Bizim açımızdan ilk 45 dakikaya bakarsak güzel maç oldu. Şimdi buradaki moral ve motivasyon avantajını ikinci maça taşımak istiyoruz. İnşallah bunu cuma günü başarıp turu geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

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