15 Şubat 2026 Pazar / 28 Saban 1447
Spor

Mustafa Hekimoğlu: Bu gol geri dönüşün sinyalleri oldu

Galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, attığı golün sakatlık sonrası dönüşünün sinyali olduğunu söyledi.

15 Şubat 2026 Pazar 22:35
Mustafa Hekimoğlu: Bu gol geri dönüşün sinyalleri oldu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından siyah-beyazlılarda galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, açıklamalarda bulundu.

Geçirdiği sakatlık sürecinde kendisine deste olan Orkun Kökçi ve Sergen Yalçın'a teşekkürlerini ileten Hekimoğlu, "Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için." ifadelerini kullandı.

