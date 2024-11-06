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  • Mustafa Hekimoğlu'na PSG'den dev teklif! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak
Spor

Mustafa Hekimoğlu'na PSG'den dev teklif! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak

Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. 17 yaşındaki genç santrfor, gösterdiği performansla Avrupa devinin radarına girdi. İşte Mustafa Hekimoğlu transfer haberinin ayrıntıları…

6 Kasım 2024 Çarşamba 07:18 - Güncelleme:
Mustafa Hekimoğlu'na PSG'den dev teklif! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak
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Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mustafa Hekimoğlu için hareketli günler yaşanıyor. Buna göre genç oyuncuya Avrupa'dan rekor bir transfer teklifi geldi.

PSG'DEN 30 MİLYON EUROLUK HAMLE

Fransız ekibi PSG, Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu için kesenin ağzını açtı. İspanyol basınında çıkan habere göre Paris ekibi, genç yetenek için siyah beyazlı takıma 30 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor.

Sezon sonunda Mustafa Hekimoğlu'nu takıma kazandırmak isteyen Luis Enrique yönetimindeki Ligue 1 temsilcisinin, Mustafa Hekimoğlu için girişimlerini başlattığı ileri sürüldü.

1 GOLLÜK KATKI

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Beşiktaş ile toplamda 10 maça çıktı. Bu maçlarda 189 dakika sahada kalan genç yıldız, takımına 1 gollük katkı sağladı.

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