İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2022 Cumartesi / 5 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8073
  • EURO
    15,7787
  • ALTIN
    797.307
  • BIST100
    2033.32
Spor

Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sözleşmesini feshettiği Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

8 Ocak 2022 Cumartesi 00:19 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:19
ABONE OL

Geçen yıl Fransa'nın Lille takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu.

19 yaşındaki forvet Mustafa Kapı'nın Lille'den ayrılarak Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.