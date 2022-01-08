Mustafa Kapı, Adana Demirspor'da

8 Ocak 2022 Cumartesi 00:19 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 00:19

Geçen yıl Fransa'nın Lille takımına transfer olan ancak forma şansı bulamadan gönderilen Mustafa Kapı Adana Demirspor'a transfer oldu.

19 yaşındaki forvet Mustafa Kapı'nın Lille'den ayrılarak Adana Demirspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!



