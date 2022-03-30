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Spor

Mustafa Kapı'nın hedefi yeniden Avrupa

Fransa'nın Lille takımından Adana Demirspor'a transfer olan Mustafa Kapı, hedefinin takımına para kazandırarak yeniden yurt dışında forma giymek olduğunu açıkladı.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:48 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:48
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Adana Demirspor'un ara transfer döneminde Lille'de kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Mustafa Kapı, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Forma giymek için sabırsızlandığına dikkati çeken Mustafa, şunları kaydetti:

"Çok tecrübeli bir takımımız var. Biraz maç eksiğim var. İdmanlarda çok çalışıyorum, hocamızın da tutumu beni çok sevindiriyor. Zamanla forma giyeceğimi söylüyor. Adana Demirspor'a odaklanmak istiyorum. Sonrasında kulübüme para kazandırarak tekrar yurt dışına gitmek istiyorum. Öncelikli hedefim burada forma giymek. Takımdaki ortam çok iyi. Şu an istediğimiz yerde olmasak da hedefimiz ilk 4."

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