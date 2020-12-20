Mustafa Kaplan 4 transfer istiyor

AA 20 Aralık 2020 Pazar 16:31 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 16:31

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları derbiyi kazanmayı hak ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Maçı kazanmayı hak etmiştik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Savunmada tek pozisyon verdik ve gol oldu. İki camiayı da kutluyorum. Hakemleri de iyi yönetiminden dolayı tebrik ederim. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. İstek, arzu her şey vardı." ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyaçları olduğunu anlatan Kaplan, "Elimize genç bir jenerasyon var. Devre arasında transfer yapmamız lazım. Özellikle üçüncü bölgeye lazım. Savunma ve orta saha transferi de gerekir. 4 transfer yapabiliriz. Lig bir maraton olduğu için kadroyu geniş tutmak lazım." diye konuştu.