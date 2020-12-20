İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2020 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
Spor

Mustafa Kaplan 4 transfer istiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada transfere ihtiyaçları olduğunu belirterek, 'Devre arasında transfer yapmamız lazım. Özellikle üçüncü bölgeye lazım. Savunma ve orta saha transferi de gerekir. 4 transfer yapabiliriz.' dedi.

AA20 Aralık 2020 Pazar 16:31 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 Pazar 16:31
ABONE OL

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'yle 1-1 berabere kaldıkları derbiyi kazanmayı hak ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Maçı kazanmayı hak etmiştik. Bulduğumuz pozisyonlar var. Savunmada tek pozisyon verdik ve gol oldu. İki camiayı da kutluyorum. Hakemleri de iyi yönetiminden dolayı tebrik ederim. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. İstek, arzu her şey vardı." ifadelerini kullandı.

Transfere ihtiyaçları olduğunu anlatan Kaplan, "Elimize genç bir jenerasyon var. Devre arasında transfer yapmamız lazım. Özellikle üçüncü bölgeye lazım. Savunma ve orta saha transferi de gerekir. 4 transfer yapabiliriz. Lig bir maraton olduğu için kadroyu geniş tutmak lazım." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.