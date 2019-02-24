Mustafa Kaplan: Ankaragücü iyi yerlere gelecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takımının ligde iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde iyi oynadıklarını belirterek, "Ankaragücü, iyi yerlere gidecek, bundan son derece eminim." dedi.

Futbolcular ve teknik ekibin 3 gündür kulüpte yattığını vurgulayan Kaplan, "Maça iyi hazırlandık. Geçen hafta 4 gol atan rakibi iyi etüt ettik. Özellikle ilk yarıda 2. golü de bulabilirdik. Kenetlenen ve maçı kazanmak isteyen oyuncu grubu ve bizi 90 dakika destekleyen taraftarlarımız vardı." diye konuştu.

Duran toptan yedikleri gol dışında rakibe pozisyon vermediklerinin altını çizen Kaplan, "Savunmada iyiydik. Önde de 3. bölge oyuncularımız baskıyı güzel yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Takımın koşu mesafesi arttı. Antrenman metotlarında farklı boyuta geldik. Şuta dayalı ve merkezden kaleye gitmeyi denedik. Djedje'nin olmaması fark etmedi, herkes aynı seviyeye geldi. Yaptığımız değişiklikler de yerinde olunca maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)