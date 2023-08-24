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Spor

Mustafa Kaplan: Bandırmaspor'u geçmek istiyoruz

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 'Saha içerisindeki istek, arzu, destekle beraber biz Bandırmaspor maçını da geçmek istiyoruz.' diye konuştu.

24 Ağustos 2023 Perşembe 21:08 - Güncelleme:
Mustafa Kaplan: Bandırmaspor'u geçmek istiyoruz
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Trendyol 1. Lig'in 3'üncü haftasında sahasında 28 Ağustos Pazartesi Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, bu maçı kayıpsız geçmek istediklerini belirtti.

Kaplan, Çotanak Spor Kompleksi'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahlatçı Çorum FK galibiyetini geride bıraktıklarını söyledi.

Teksüt Bandırmaspor'un ligin iyi takımlardın olduğunun altını çizen Kaplan, her maçın kendine göre bir zorluğunun olduğunu aktardı.

Kaplan, oyuncularıyla hep iyi bir ekip ve iyi bir takım olduklarına dair konuşmalar yaptıklarını ifade ederek, "Biz mücadelemizi devam ettireceğimiz sürece, saha içerisindeki istek, arzu, destekle beraber biz Bandırmaspor maçını da geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Öne geçtikleri maçlarda puan alabileceklerini dile getiren Kaplan, "Ama geriye düştüğümüz maçlarda sıkıntılar yaşarız onun için biz kontrollü bir oyun oynayacağız, top bizdeyken de rakibi karşılamada da geçişlerde de eğer iyi yaparsak biz Bandırmaspor maçını da taraftarımızı da arkamıza alarak geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncularından Çekdar Orhan da takım olarak çok iyi çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu da zaten sahada yansıyor. Bandırmaspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımızın beklentisini biliyorum, ben zaten buraya gol atma takıma katkı vermeye geldim, görevim bu, inşallah Bandırmaspor maçında da görevimi yerine getirip 3 puanı alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sol bek oyuncusu Şahin Dik ise bu hafta da 3 puan alıp taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini belirterek, "Herkes yaş olarak birbirine yakın olduğu için iyi anlaşıyoruz, büyük ağabeylerimiz de bize yardımcı oluyor, takım olarak atmosferimiz gayet iyi." dedi.

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