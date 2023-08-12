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Spor

Mustafa Kaplan: Bizim adımıza üzücü oldu

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, açıklamalarda bulundu.

AA12 Ağustos 2023 Cumartesi 22:58 - Güncelleme:
Mustafa Kaplan: Bizim adımıza üzücü oldu
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Bodrum FK'ye 1-0 yenilen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "Son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu bizim adımıza üzücü." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların gösterdiği mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Uzatma dakikalarında yedikleri golle kaybettikleri bir puanın kendilerini üzdüğünü ifade eden Kaplan, "Karşımızda tecrübeli bir takım olduğunu biliyorduk oyuncularımızla bunları paylaşmıştık, özellikle duran toplarda çok etkili olduklarını da biliyorduk biz bunlara göre hamleleri de yaptık." diye konuştu.

Kaplan, maçta kırmızı kart gören oyuncusu Kadir Seven'e eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:

"Özellikle de Kadir arkadaşımızın sorumsuzca davranması, burada benim de bir hatam var. Devre arasında kendisiyle de konuştum. Sakin kalacağını ve tecrübeli bir oyuncumuz olduğu için onu gidebileceği yere kadar götürmek istedik. 65'te de tekrar değiştirmek istedik ama ne yazık ki geç kaldık. 11-11 kalsaydık bir puan belki kazanmış olacaktık ama 10'a 11 kaldığımızda da iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Sonuçta son dakikalarda yediğimiz golle mağlup olduk, bu bizim adımıza üzücü."

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