Mustafa Kaplan: Deplasmanda 3 gol atıp kazanmak bizim adımıza sevindirici bir durum

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3-2 kazanılan Teksüt Bandırmaspor maçının ardından konuştu.

Mustafa Kaplan, ilk yarı takımın oynadığı oyundan memnun olmadığını belirtti.

Kaplan, ikinci yarı iyi bir dönüş yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İkinci yarı hem pozisyonlar bulduk hem de vermedik ve ikinci yarı kalecimizin kurtardığı penaltı maçın dönüş noktası oldu. Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta kötü bir maç oynadık ve kaybettik. Bandırma gibi bir takıma deplasmanda 3 gol atıp kazanmak bizim adımıza sevindirici bir durum. Bütün oyuncularımı kutluyorum, aslında biz iyi bir takımız ama sezon başını iyi geçirmediğimiz için fizik olarak sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha bir Adanaspor izleteceğiz. Galibiyeti hem başkanımıza hem de taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın ikinci yarısında mükemmel bir oyun oynayan oyuncu grubumun anlından öpüyorum, yürekten kutluyorum. Adanaspor olarak 19 puanla ilk yarıyı bitirdik, inşallah ikinci yarıda yapacağımız takviyelerle daha iyi bir takım izleteceğiz."