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Spor

Mustafa Kaplan hastaneye kaldırıldı

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçı sırasında fenalaştı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

17 Eylül 2023 Pazar 20:12 - Güncelleme:
Mustafa Kaplan hastaneye kaldırıldı
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Giresunspor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken, futbolseverleri endişelendiren bir an yaşandı.

Müsabakanın uzatma dakikaları oynanırken, Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, bir anda olduğu yere yığıldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Kaplan, kısa süre sonra ayaklandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Tedavi sonrasında ayağa kalkan tecrübeli teknik adam, yürüyerek ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

Giresunspor'dan Mustafa Kaplan için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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