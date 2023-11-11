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Spor

Mustafa Kaplan: Puan alamadığımız için üzgünüm

Adanaspor teknik direktörü Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği karşılaşmada alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 00:10 - Güncelleme:
Mustafa Kaplan: Puan alamadığımız için üzgünüm
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzgünüm." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Pozisyonlara girdiklerini ve oyunun kendi ellerinde olduğunu anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bireysel bir hatadan dolayı geriye düştük. Oyun olarak iyi oynadık. Bulduğumuz pozisyonları kullanabilsek, içeriye 1-1 girebilsek belki daha farklı olacaktı. Fernandes'e bir parantez açmak istiyorum. Kendisini yürekten kutluyorum ve oynadığı oyun ile mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Diğer oyuncuları da tebrik ediyorum. Önümüzde 5 maçlık bir periyot var. İyi oynadığımız bir maçı kaybettiğimiz, puan alamadığımız için üzgünüm. Kazanan takımı kutluyorum."

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