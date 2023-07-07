Mustafa Kaplan'dan Arda Güler açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yeteneğini Gençlerbirliği'nde görev yaptığı dönemde ilk görüşte fark ettiğini ifade etti.

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İspanyol devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Gençlerbirliği'nde çalıştığı dönemde Arda Güler'in altyapıya kazandırıldığını ifade eden Kaplan, "Onu ilk seyrettiğimde müthiş yeteneğini fark ettim. Arda'yı o dönem yetenekli futbolcular grubuna aldık ve İlker hocamıza teslim ettik. A takımda maç kazandığımız zaman ben ve rahmetli oyuncu kardeşimiz Ahmet Çalık ve şu anda Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci o gruba prim veriyor, o gençlerimizi motive ediyorduk. Dönemin başkanı Murat Cavcav Bey'e 'Arda'yı satmayın, mutlaka profesyonel yapın' dedim. Ankaragücü'ne gittim, o esnada Arda satıldı. Real Madrid'e transferine çok sevindim. Bence özel yeteneği ile Arda İspanya'da da başarılı olacaktır" dedi.