Mustafa Kavaz ve Berkay Bayraktar'dan şampiyonluk sonrası açıklamalar

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi final serisinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, bu sezon 3 kupa kazanmalarının dışarıdan kolay gibi gözüktüğünü ancak arka plandaki zorlukları yalnızca kendisi, teknik heyeti ve oyuncularının bildiğini söyledi.

Kavaz, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluğun gururunu yaşadıklarını belirterek oyuncular, teknik heyet, kulübün yönetimi ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Serinin kırılma noktasının İstanbul'daki maçın 3. seti olduğunu dile getiren Kavaz, "Özellikle İstanbul'daki maç bizim için tabii ki zor oldu. 2-0 (öne geçip) inanılmaz bir reaksiyonla başladılar. Benim inanmam önemli tabii ki ama oyuncularım aslında hepimizden daha çok inandı. Onlar bizi bu kupaya inandırdı." dedi.

Kavaz, bu sezon Şampiyonlar Kupası, Kupa Voley ve Efeler Ligi'nde şampiyon olmalarının temelinin 6 yıl önce atıldığını hatırlatarak, "Üç kupanın çok hikayesi var aslında. Buzdağının üstüne baktığınızda çok kolay gibi gözüküyor belki ama yaşadığımız süreçler var. Bunları ben, teknik heyetim, oyuncularım biliyor. Mutsuz ayrıldığımız antrenmanlar; üzüldüğümüz, kahrolduğumuz zamanlar oldu. Ama bir şekilde gemiyi tekrar limana yanaştırmayı başardık. Uykusuz geceler, çalışmalar, mesai saatleri, sporcularla ilişkiler, iletişimler... Birçok anı var ama bugünü gördükten sonra bunların hepsinin ne kadar değerli ve ne kadar güzel olduğunu düşünüyorsun. Zorlukları unutuyorsun." ifadelerini kullandı.

16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne ilişkin görüşünü de dile getiren Kavaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye getirsek süper olur ama hani 'Olsun' dediğimiz zaman çok kolay olacak bir şey değil. Dolayısıyla deneyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olur onu tabii ki bilmiyoruz. Ama oraya biz de bir yarışmacı ekip olarak yani final oynayabilecek, kupayı kazanabilecek bir ekip olarak gidiyoruz. Sonuç ne olur bunu gerçekten bilmiyorum ama savaşmak için oraya gittiğimizi söyleyebiliriz. Yani oraya 'Tamam biz hedefimizi tamamladık, dörtlü finale kaldık.' gibi bir düşünce içinde değil, tamamen finali oynayabilmek için gidiyoruz."

BERKAY BAYRAKTAR: "BU SEZON 41 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAYBETTİK"

Ziraat Bankkart formasını 2019'dan bu yana giyen libero Berkay Bayraktar ise "Şampiyonlar Ligi ile beraber 4 kupada yarışıyoruz ve 3'ünü kazanmış durumdayız. Çok mutluyuz. Tabii ki kolay olmadı. Bu sene 41 maç oynadık, yanılmıyorsam sadece 2 mağlubiyetimiz var. Takım olarak her gün hiç yılmadan çalıştık. Üç günde bir maç oynadığımız periyotlar oldu. Hep aynı özveriyle çalışmaya devam ettik." diye konuştu.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Berkay, "MVP için çok mutluyum, MVP anlamında ilk ödülüm. 7 yıldır Ziraat Bankkart'tayım 5'inci lig şampiyonluğum, çok mutluyum. Herkesin emeğine sağlık." yorumunu yaptı.

Berkay, İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali hakkında ise şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi çok zor olacak, bunun farkındayız. Şimdi 2-3 günlük bir tatilimiz olacak sonra çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah orada da ülkemizi gururlandırmayı başarabiliriz. Oradaki rakipler de çok güçlü ancak kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi kupası için de her şeyi yapacağız, inşallah ülkemize getiririz."