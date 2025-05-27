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Spor

Mustafa Kurbanoğlu: FIFA yasağı geçici, çözüm için çalışıyoruz

Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, FIFA'dan gelen 3 dönem transfer yasağının geçici olduğunu, borcun ödenmesiyle kaldırılacağını ve kulübün geleceği için mücadele ettiklerini söyledi.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 16:02 - Güncelleme:
Mustafa Kurbanoğlu: FIFA yasağı geçici, çözüm için çalışıyoruz
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Sivasspor'a, FIFA'dan gelen 3 dönem transfer yasağına ilişkin kulüp yönetiminden açıklama geldi. Sivasspor Asbaşkanı Mustafa Kurbanoğlu, "Kulübümüzün, Karol Angielski'nin 2022-2023 sezonunda Radomiak Radom takımından transferiyle ilgili geçmiş dönemden kaynaklı bir taksit ödemesi sebebiyle FIFA tarafından 3 transfer dönemiyle sınırlı geçici bir transfer yasağı kararı alınmıştır. Söz konusu borcun ödenmesi halinde bu yasak derhal kalkacaktır. Konuyla ilgili çalışmalarımız hızla sürmekte olup, Sivassporumuzun geleceğini olumsuz etkileyecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğimizi camiamızın bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Sivasspor, 2022-2023 sezonunda Polonya ekibi Radomiak Radom'dan transfer ettiği Karol Angielski'ye ilişkin geçmiş dönemden kalan taksit ödemesini yapamaması nedeniyle FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı almıştı.

  • Mustafa Kurbanoğlu
  • FIFA
  • seçim yasağı

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