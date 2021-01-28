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Spor

Mustafa Muhammed, Galatasaray'da

Mısır'ın Zamalek Kulübü, Galatasaray'ın önce kiralamak, ardından transfer etmek istediği Mısırlı yıldız oyuncu Mustafa Muhammed konusunda yeşil ışık yaktı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 19:46
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Zamalek'in sözcüsü Essam Selim, Mısır merkezli "On Time Sport" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, takımın forvet oyuncusu Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a 1,5 sezon kiralanacağını doğruladı.

Genç oyuncunun durumunun bugün netleşeceğini ifade eden Selim, 23 yaşındaki futbolcunun, 1,5 sezon için Galatasaray'a kiralanacağını ardından anlaşılmaya varılması durumunda, 4 milyon dolar karşılığında bonservisinin alınabileceğini kaydetti.

Selim, "Fransız kulübü Saint-Etienne ile Muhammed'in transferiyle ilgili anlaşmayı imzalamak üzereydik, ancak başkanlarının açıklamaları kapıyı tamamen kapatmamıza neden oldu." diye konuştu.

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