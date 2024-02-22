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Spor

Mustafa Muhammed geri dönüyor!

Galatasaray'dan Nantes'a transfer olan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için sürpriz bir gelişme yaşandı.

22 Şubat 2024 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Mustafa Muhammed geri dönüyor!
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Galatasaray'ın sezon başında 5.75 milyon euro karşılığında Nantes'a sattığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Akşam Gazetesi'nin Fransız basınından derlediği habere göre, Mustafa Muhammed, yaz transfer döneminde 10 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle Nantes'ten ayrılacak.

"TÜRKİYE'YE DÖNECEK!"

Haberde Mustafa Muhammed'in bir sonraki adresinin yeniden Türkiye olacağı belirtildi. Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmayı düşündüğü söylenen yıldız futbolcunun geleceği ilerleyen süreçte belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Mauro Icardi'nin yedeği olarak oyuncuyu değerlendirebileceği öğrenildi.

Mustafa Muhammed, Nantes formasıyla tüm kulvarlarda 69 maça çıktı. Golcü oyuncu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 6 asist üreterek skora etki etti.

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