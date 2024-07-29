İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0217
  • EURO
    35,7264
  • ALTIN
    2536.02
  • BIST100
    10747.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mustafa Pektemek yeniden Sakaryaspor'da

Sakaryaspor, tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Mustafa Pektemek yeniden Sakaryaspor'da
ABONE OL

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, "Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.