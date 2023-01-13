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Spor

Mustafa Pektemek'in yeni adresi Eyüpspor oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile anlaştığını açıkladı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 17:01 - Güncelleme:
Mustafa Pektemek'in yeni adresi Eyüpspor oldu
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Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, Kayserispor'dan tecrübeli golcü Mustafa Pektemek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, forvet hattını tecrübeli bir isim ile güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, son olarak Kayserispor'da forma giyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladığını duyurdu. İstanbul ekibinin, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 maça çıkan Mustafa Pektemek, 1 gol kaydetti.

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