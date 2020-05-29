29 Mayıs 2020 Cuma 00:08 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:08

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, 12 Haziran'da başlayacak lig için ve küme düşme konusu için açıklamalar yaptı.

"FIFA İLE TERS DÜŞMEMEK İÇİN BU KARAR ALINDI"



12 Haziran'da başlayacak olan lig için "Belki ay sonuna kadar ya da Temmuz ayının ilk haftası gibi düşünülebilirdi ama böyle düşünülmüş" diyen teknik adam, "FIFA ile de ters bir oluşum oluşmaması için de böyle bir karar alındı. Biz buna katılmasak da saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

"KÜME DÜŞME KARARI VERİLECEKSE, LİG SONUNA DOĞRU VERİLSİN"

Eğer verilecekse küme düşme kararının lig sonuna doğru verilmesinin doğru olduğunu söyleyen Akçay, "Oyuncularımız ve Ankaragücü baskı altında kalabilirdi, birbirimizden şüphe duymaya başlayabilirdik. Küme düşme ile ilgili olan olayın daha sonraya bırakılması önemli, bir daha düşünüleceğine inanıyorum.

21 takımlı bir ligin Türkiye'ye yarar getirebileceği fikrim var. Son 3 sıradaki takımın önümüzdeki sezon yüzde 25, yüzde 30 daha az pay almasını sağlayabilirsiniz." dedi.

