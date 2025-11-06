İSTANBUL 20°C / 15°C
Spor

Mustafa Sarıgül: Devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz

Elazığspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, devre arasına kadar en iyi sonuçları almak ve taraftarlarını mutlu etmek istediklerini söyledi.

6 Kasım 2025 Perşembe 15:55
Mustafa Sarıgül: Devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz
TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk edecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda alınan sonuçlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sarıgül, taraftarların kırgınlığını anladıklarını söyledi. Hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayan Mustafa Sarıgül, "Biz de kazanmayı çok istedik, üzgünüz. Taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. İnşallah alacağımız doğru skorlarla onları yeniden yanımıza çekeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar çalışıp devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz. Oyun sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman oyuncularımızın performanslarında düşüşler yaşanabiliyor ama bunları çalışarak kapatıyoruz. Ekibimle birlikte eksikleri tespit ettik, bu doğrultuda yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Hedefimiz aynı, bu da bizi motive ediyor" dedi.

Taraftarların kırgınlığının farkında olduklarını kaydeden Sarıgül, "Taraftarlarımızın bize kırgın olduğunu biliyorum. Ama inanın biz de en az onlar kadar üzgünüz. Onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize küsmesinler, çünkü bu takım onların takımı" diye konuştu.

