Mustafa Sarıgül: Devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Sincan Belediye Ankaraspor'u konuk edecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarına tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda alınan sonuçlardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Sarıgül, taraftarların kırgınlığını anladıklarını söyledi. Hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayan Mustafa Sarıgül, "Biz de kazanmayı çok istedik, üzgünüz. Taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. İnşallah alacağımız doğru skorlarla onları yeniden yanımıza çekeceğiz. Gücümüzün yettiği kadar çalışıp devre arasına kadar en iyi sonuçları almak istiyoruz. Oyun sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman oyuncularımızın performanslarında düşüşler yaşanabiliyor ama bunları çalışarak kapatıyoruz. Ekibimle birlikte eksikleri tespit ettik, bu doğrultuda yoğun bir şekilde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çok iyi bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Hedefimiz aynı, bu da bizi motive ediyor" dedi.

Taraftarların kırgınlığının farkında olduklarını kaydeden Sarıgül, "Taraftarlarımızın bize kırgın olduğunu biliyorum. Ama inanın biz de en az onlar kadar üzgünüz. Onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bize küsmesinler, çünkü bu takım onların takımı" diye konuştu.