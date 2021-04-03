Mustafa Tokgöz: Biz bu ligde kalacağız

DHA 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:20

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in 32'nci haftasında bugün sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçını değerlendirdi. Puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Tokgöz, "İlk yarı 2-0 ya da 3-0 olabilecek bir maçtı. Hocamız çok güzel bir oyun oynattı. Maalesef ilk yarı 1-0 önde tamamladığımız maç tamamen tesadüfen, beklemediğimiz bir anda yediğimiz 1 gol nedeniyle berabere bitti. Almamız gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı ama maalesef berabere bitti. Kalan 10 maçımız var. Belki biraz sancılı olacak. Yer yer kötü günler göreceğiz ama biz bu ligde kalacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin tereddütleri, korkuları olduğunu biliyoruz. Sonuçta Kayserispor yine Süper Lig'de mücadelesine devam edecek" diye konuştu.