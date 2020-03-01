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Spor

Mustafa Yumlu: ''Kefenimi giydim, İdlib'e gitmeye hazırım''

Yukatel Denizlispor'un defans oyuncusu Mustafa Yumlu, İdlib'de vatani görevini yapmakta olan askerlerimizin yanına gitmek istediğini dile getirdi.

01 Mart 2020 Pazar20:49 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 20:49

Yukatel Denizlispor'un defans oyuncusu Mustafa Yumlu, BtcTürk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından İdlib'deki askerlerimizin yanına gitmek istediğini açıkladı.

"DÜNYANIN ŞAH DAMARINI KESERİZ"

Karşılaşma sonrası konuşan Mustafa Yumlu, "Gün futbol konuşma günü değil. Şehitlerimiz var, içimiz yanıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!' Biz böyle bir milletiz." dedi.

"KEFENİMİ GİYDİM, HAZIRIM"

Açıklamalarına devam eden Mustafa Yumlu "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Belki acemiyim, operasyona göndermeyecekler ama o kardeşlerimizin çamurlu ayakkabılarını silerim, çantalarını hazırlarım. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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