07 Temmuz 2020 Salı 23:40 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 23:40

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Başakşehir'e deplasmanda 2-0 mağlup oldukları maçın ardından verilen penaltıya tepki gösterdi.

"Tek hedefimiz puan ya da puanlar almaktı. İstediğimiz gibi oyunu götürüyorduk, pozisyon vermedik. Duran toplar için önlemler de aldık ama ilk golde tam konsantre olamadık, yan topta gol yedik. Oyunu bırakmak istemiyorduk, bir gol bulabileceğimizi düşünüyorduk" dedi.

VAR NE SÖYLEDİ MERAK EDİYORUM!



Penaltının hatalı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Hakem penaltı pozisyonunda acaba nerede gördü, nasıl gördü. Dışarıda diye el verdi, sonra kararından dönemedi, penaltı verdi. İlk yarıda Visca'nın da pozisyonu vardı, aynısı. Elimin açık olan yerine vurmadı, nasıl penaltı verdi. VAR hakemleri ne söyledi, çok merak ediyorum.

Alın teri ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz iyi niyetimiz ile mücadele ediyoruz, bu kadar basit şekilde iyi niyetimizi suistimal etmesinler. Zor dönemlerde hakemlerimizden rica ediyoruz. Basit, çok basit ya. 1-0 devam etse, gol bulabileceğiz. Maalesef takım olarak direncimizi düşürdü, moral olarak bitirdi. İyi yönettiği maçın içine... açıkçası...." diye konuştu.