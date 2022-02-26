Mustapha Yatabare: Puan alabileceğimiz bir maçtı

26 Şubat 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 21:41

Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'un ilk golünü kaydeden Mustapha Yatabare, maç sonu konuştu.

Yenilmeyi hak etmediklerini söyleyen Yatabare,"Tabii ki bu maçta aslında yenilmeyi hak etmedik. Puan alabileceğimiz bir maçtı. Bir sonraki maçı alırız umarım." ifadelerini kullandı.

8. GOLÜNÜ ATTI

Sivasspor'un 36 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki gol sayını 8'e çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Maçın 26. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı ve golü ailesine armağan etti.