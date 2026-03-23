İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3388
  • EURO
    51,3244
  • ALTIN
    6390.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Müthiş derbide kazanan Real Madrid

La Liga'nın 29. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. Büyük heyecana sahne olan mücadelede eflatun-beyazlılar zirve takibini sürdürdü.

HABER MERKEZİ23 Mart 2026 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
Müthiş derbide kazanan Real Madrid
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Real Madrid'in baskılı oynadığı ilk yarıda Atletico Madrid, kontratakla vurdu. Ademola Lookman, 33. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada Vinicius Junior'ın penaltısı, 55. dakikada Fede Valverde'nin golüyle bir anda öne geçti.

Atletico Madrid, 66. dakikada Nahuel Molina'nın müthiş golüyle tekrar eşitliği sağladı.

Real Madrid, 72. dakikada Vinicius Junior'un nefis golüyle bir kez daha öne geçti. Daha önce lig maçlarında Atletico Madrid ağlarını havalandıramayan Brezilyalı süper yıldız, 2 golle bu istatistiğe son verdi.

Müthiş bir ivme yakalayan derbide Federico Valverde, Alex Baena'ya yaptığı faulün ardından 77. dakikada direkt kırmızı kartla hakem Munuera tarafından oyundan ihraç edildi.

Real Madrid cephesi, uzun süre bu karara itiraz etti ancak VAR'dan da inceleme uyarısı gelmedi.

Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in 81. dakikadaki müthiş şutu direkten döndü. Sörloth'un 90+2. dakikadaki kafa vuruşunu ise Lunin son anda engelledi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 1'de başladı ve 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Kylian Mbappe de sakatlıktan döndü ve 64. dakikada Thiago Pitarch'ın yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Atletico Madrid'i konuk ettiği son 13 resmi maçı kaybetmeyen ve 7. galibiyetini elde eden Real Madrid, puanını 69'a yükseltti ve lider Barcelona'yı 4 puan geriden takibini sürdürdü.

4 hafta aradan sonra puan kaybeden Atletico Madrid, 57 puanda ve 4. sırada kaldı.

ARADAN SONRA DEV MAÇ: BARÇA!

Real Madrid, milli aradan sonra Mallorca deplasmanına gidecek. Atletico Madrid ise sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.