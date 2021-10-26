26 Ekim 2021 Salı 00:05 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 00:09

Eski kaleci Volkan Demirel, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği derbiyi değerlendirdi.

İşte Volkan Demirel'in yorumları:

"GALATASARAYLILAR SAYAMIYOR"

"Birçok Galatasaray kadrosu gördüm ve onlara karşı oynadım ama bu kadro Galatasaray kadrosu gibi değil. Beşiktaş'ta 8-9 oyuncuyu gözünüz kapalı sayıyorsunuz. Ancak Galatasaray'da sayamıyorsunuz. Galatasaraylılar da saymıyor."

"KALİTELİ OYUNCU SORUNU VAR"

"Galatasaray'da kaliteli oyuncu sorunu var. Net bir kadro göremiyorum, Galatasaray bunun sıkıntısını çekiyor. Gaziantep, Karagümrük ve Fenerbahçe ile oynayacaklar. Ne olur, ne biter bilemiyorsunuz. Galatasaray net kazanırsınız diyemiyorum."

"BEŞİKTAŞ'IN KADROSU DAHA İYİ"

"Beşiktaş'ın kadrosu, Galatasaray'ın kadrosundan çok daha iyi. Beşiktaş'ın çok fazla yetenekli oyuncusu var."

"OYUN KÜLTÜRÜ VAR"

"Beşiktaş'ın kaybettiği maçlar oldu ama bir istek ve bir arzu var. Sporting Lizbon'a kaybettik ama oyununu kabul ettirdi. Beşiktaş'ın oyun kültürü var. Beşiktaş'ın tek yapması gereken, ilk 11'e devre arasında tamamlayıcı oyuncu almalılar."

"KULÜBEDEN PERFORMANS ALAMIYORLAR"

"Kenan Karaman, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre oynayan oyuncuları aratıyor. Kulübeden performans alamıyorlar. Bunları eleştirmek için söylemiyorum, gördüklerimiz. Can Bozdoğan, bu saydığımız oyunculardan daha çok şey veriyor."

"SÜREKLİ DEĞİŞİKLİK VAR"

"Van Persie ve Anelka ile oynadım. Samatta'nın hocalığını yaptım. Santrafor birinci isim olduğunu hissedecek. Falcao, Muhammed, Berisha, Valencia, Serdar Dursun bunu hissediyor mu? Hissetmiyor ve böylece güvensizlik geliyor. Berisha, Serdar, Valencia mutlu değil. Diagne, Muhammed mutlu değildi. Çünkü sürekli değişiklik var."

"FATİH HOCANIN OYUNU DEĞİL"

"Fatih Hoca ile ben de çalıştım. Fatih Hoca'nın çalıştırdığı bir takımda böyle bir oyunu anlayamıyorum."