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Spor

Mutlu Dervişoğlu: Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız

Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu, Ertuğrul Sağlam'ın tansiyon rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirterek, Sakaryaspor'a karşı 3-1'lik yenilginin ardından konuştu.

23 Aralık 2023 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Mutlu Dervişoğlu: Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız
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Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 3-1 mağlup olan Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tansiyon rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirterek, Sakarya deplasmanına gelirken ligde ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, devre arasına giderken konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Takımın karşısında ezeli bir rakip olduğunu ifade eden Dervişoğlu, rekabetin öneminin farkında olduklarını, istedikleri bir skorla sahadan ayrılma amacıyla sahaya çıktıklarını aktardı.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini, ikinci yarının da ilk bölümlerinde üstünlük kurmalarına karşın yedikleri ikinci golün ardından üstünlüğü rakibe kaptırdıklarını dile getiren Dervişoğlu, "O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı ama biz geleceğe dönük Kocaelispor'un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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