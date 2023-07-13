Galatasaray, golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarih netlik kazandı. Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi, 13 Temmuz Perşembe günü (bugün) İstanbul'a geliyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı dört eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. PSG'nin banka teminatı istediği Başkanvekili Erden Timur'un şahsi kefil olduğu da gelen ahberler arasında yer aldı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Aslan, Arjantinli yıldız ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Fabrizio Romano haberine göre sarı-kırmızılı ekip, PSG ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapması bekleniyor.