Muzaffer Bilazer: Göztepe deplasmanı her zaman zordur

Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden dolayı konuşmanın zor olduğu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, "Çok kötü bir felaket yaşadık. Bu yaraları hep beraber saracağız. Ölenlere rahmet yaralılara şifa diliyorum." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe'ye konuk olan Boluspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Futbolun konuşulmasının zor olduğu bir süreç yaşıyoruz. Çok kötü bir felaket yaşadık. Bu yaraları hep beraber saracağız. Ölenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Ülkenin bu dönemdeki duyarlı davranışı çok güzeldi. Göztepe deplasmanı her zaman zordur. Arkasına uzun bir aradan sonra taraftarlarını aldılar. Göztepe sistemleri gereği biraz daha geniş alanda oynuyor topa sahip oldukları zaman. Burada baskıyı nasıl yaparız stoperden orta sahadaki oyuncunun topla buluşmasını nasıl engelleriz diye planlar yaparken gayet de başarılı olduk ama 1-2 tane topu kaçırdık. İlk yarı gayet iyiydik. İkinci yarıda planımızda sadece ufak bir değişiklik yaptık ve baskı biçimimizi değiştirdik. Bununda karşılığını aldık ve 1-0 öne geçtik. Göztepe'nin uzun oyuncuları var ve bizde onu karşılık hamle yaptık. Maçın son bölümlerinde Göztepe sürekli içeriye top şişirdi ve doldurdu. Sayısal olarak oyuncu üstünlüğümüzün olduğu pozisyonda topu kalemizde gördük. Bireysel hatan golü yediğimizi söyleyebilirim. Skor iki takımı da mutlu etmemiştir diye düşünüyorum." dedi.