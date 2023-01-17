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Spor

Muzaffer Bilazer: Maçın en net pozisyonlarını biz yakaladık

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA17 Ocak 2023 Salı 00:50 - Güncelleme:
Muzaffer Bilazer: Maçın en net pozisyonlarını biz yakaladık
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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, ligin iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi ile karşılaştıklarını dile getirerek, "Pendik deplasmanında 1 puan kötü bir sonuç değil." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor, konuk olduğu Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, "Bizim için önemli bir maçtı. Bu sene ilk kez 5 oyuncumuzdan mahrum olarak bir müsabakaya çıktık. Eksikliklerini tabi ki fazlasıyla hissettik. Kadromuzda ilk kez oynayan oyuncularımız vardı. Kadro yapımızı göz önüne aldığımızda çok fazla genç oyuncuya şans vermek zorunda kalıyoruz ve bunu gençleri kazanmak adına doğru bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Pendik bu ligin iyi oynayan, iyi organize olan takımlarından bir tanesi. Bir çok oyun stratejisini sahada gerçekleştirebilen ve kaliteli oyunculara sahip olan bir takım. Bugünkü maçta oyuncularım zorlu deplasman şartlarında baskıya iyi karşılık verdi diyebilirim. Deplasmanda oynamamıza rağmen maçın en net pozisyonlarını biz yakaladık diyebilirim. Skor aleyhimize olduğu dakikalarda da direnç göstermesini bildik. Pendik deplasmanında 1 puan kötü bir sonuç değil. Bu sezonu sağlıklı bir şekilde bitirebilirsek seneye çok daha keyif veren bir Erzurumspor izletmek istiyoruz." dedi.

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