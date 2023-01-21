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Spor

Muzaffer Bilazer: Maçın kırılma anı penaltı oldu

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi.

IHA21 Ocak 2023 Cumartesi 16:24 - Güncelleme:
Muzaffer Bilazer: Maçın kırılma anı penaltı oldu
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Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarı iyi başladık. Maça çok iyi başlayamadık ama ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Bizim için maçın kırılma anı penaltı oldu. Eren penaltıyı Olanare'ye bıraktı. O golü atmış olsaydık ikinci yarı başka bir duygu olacaktı. Oyun anlamında ilk 30 dakika istediğimiz olmadı. Daha sonra kısmen oyunu üstümüze aldık ama skor anlamında dengeyi kuramadık. Dengeyi kurmuş olsaydık maçın hikayesi farklı olurdu. Zor günler geçiriyoruz. Hem saha içi hem saha dışı. Erzurumspor camiası büyük ve güçlü bir camia, buralardan kalkacağız. Dik durup yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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