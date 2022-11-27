İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2022 Pazar / 4 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muzaffer Bilazer: Oyuncu değişikleriyle istediğimiz şeyi alamadık
Spor

Muzaffer Bilazer: Oyuncu değişikleriyle istediğimiz şeyi alamadık

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında evinde Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Erzurumspor FK'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA27 Kasım 2022 Pazar 19:11 - Güncelleme:
Muzaffer Bilazer: Oyuncu değişikleriyle istediğimiz şeyi alamadık
ABONE OL

Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, bunu üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Bizim için maç öncesi kazandığımız takdirde birçok şeyin değişebileceği bir ortamda kazanmamız gereken bir maçtı. Maç dengeli başladı. Aslında planlarımızın doğrultusunda gidiyordu maç, özellikle ilk yarı hiç pozisyon vermedik. Buna rağmen 3. bölgede geçen hafta da, bu hafta da beceri anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Skoru bulmamız ve artırmamız gerekirken ikinci yarı bulduğumuz skoru artıramadık. Üzerine de yaptığımız oyuncu değişikleriyle istediğimiz şeyi alamadık. Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.