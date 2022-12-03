Muzaffer Bilazer: Son 3 haftadır aynı senaryoyu yaşıyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Erzurumspor FK'da teknik sorumlu Muzaffer Bilazer, maçın ilk yarısında arzuladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk yarıda pozisyon üstünlüğünün kendilerinde olduğunu aktaran Bilazer, "Son 3 haftadır aynı senaryoyu yaşıyoruz. Üçüncü bölgede bitirme noktasında yetersiz kalıyoruz. Maç içerisinde skor avantajını elimize geçirmiş olsak çok daha farklı bir senaryoyla bitecekti." şeklinde konuştu.

İkinci yarıda yine pozisyon anlamında her şeyin iyiye gittiğini ifade eden Bilazer, "Maalesef korner olmayan bir pozisyondu, maçın hakemi korner verdi. Bununla birlikte Ümit Kurt'un sarı kartı olmasaydı bence o pozisyona sarı kartı verecekti. Sarı kartı olduğu için vermedi diye düşünüyorum. İkinci yarıda bizim için maçın okunacağı tek bir şey var, maçın hakeminin yetersiz performansı." değerlendirmesinde bulundu.