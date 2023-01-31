Muzaffer Bilazer: Zor günler geçiriyoruz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, transfer yasağı ve birçok sıkıntıyla uğraştıklarını belirterek Samsunspor'a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Samsunspor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Erzurumspor FK'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Muzaffer Bilazer, "Bizim için zor bir maçtı. Samsunspor'un liderlik maçıydı. İyi bir oyun oldu. Maçı kazanabilirdik. İyi bir atmosfer vardı. Bizim açımızdan hakem üzerinden maçı okumamız gerekiyor. Zorluklarla ve transfer yasağı ile mücadele ediyoruz. Hakemler birçok maçta bize kart konusunda cömert davranıyor. Kırmızı kart yediğimiz pozisyonun ardından hakeme itiraz ederken sarı kart gördüm. Bunun Samsunspor ile alakası yoktu. O ara tepki gösterirken koridorlarda polis bize saldırdı. Polis bana, Mustafa Yumlu ve başkanımıza vurdu. Üzerimize kan bulaştı. Emniyet güçleri koridorlarda yenilen takımlara daha toleranslı olmalı. Gereksiz bir arbede yaşandı. Zor günler geçiriyoruz. Maç takvimimiz de çok sık. En zorlu yollarda otobüsle yolculuk yapıyoruz. Çok iç açıcı bir durumda değiliz. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. TFF ve hakemlerin de bu noktalarda bize olumsuz etkisi oldu. Mağdurluklarımız skorlara yansıdı. Bu kötü günleri atlatmak için daha çok çalışacağız." dedi.