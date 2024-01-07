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Spor

Müzakerelerde şartlar değişti! Rade Krunic neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin sezon başından beri istediği Rade Krunic'te beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, artık transferde eski rakamlara çıkamayacağını söyledi. Rade Krunic neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...

Akşam7 Ocak 2024 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Müzakerelerde şartlar değişti! Rade Krunic neye uğradığını şaşırdı
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Kanarya'nın listesinde 1 numarada olan Rade Krunic'in transferi adeta yılan hikayesine döndü. Yaz döneminde Milan'a 10, Bosna Hersekli orta sahaya ise 3.3 milyon euro öneren sarı lacivertliler, bu operasyonda başarısız olmuştu. Ancak şartlar değişti. Sezon başında, "Oynatacağım" diyerek tecrübeli futbolcuyu bırakmayan Teknik Direktör Pioli, oyuncusunun takım aramasını istedi: "Krunic'in performansı artık eskisi gibi değil. Takım araması iyi olacak."

MÜZAKERE ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Son olarak Fenerbahçe cephesi bu transferde daha temkinli olduğunu gösterdi. Başkan Koç, katıldığı canlı yayında Krunic'in gelmek için çok istekli olduğunu ama yaz ayındaki rakamlara bu transferin gerçekleşemeyeceğini bildirdi. Sportsportba adlı sitede gelişmelerle ilgili şunlar yazıldı: "Rade Krunic bavullarını erken topladı ve Türkiye'den gelen haber soğuk duş oldu. Fenerbahçe Başkanı'nın eski rakamlara çıkamayacağını söylemesi anlaşmayı uzaklaştırdı."

ARADAKİ FARK 2 MİLYON EURO

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco dün Milano'dan döndü. Sarı lacivertliler, bu transferi 4 milyon euro civarında bir bedele bitirmek istiyor. İtalyanların 6 milyon euroluk bir inadı söz konusu. Kanarya, orta yol bulmaya çalışıyor. 1.5 milyon euro kazanan Krunic ise 3.3 milyon euroluk kontrata artık uzak. F.Bahçe, futbolcunun ücretini 2 milyon euro seviyesinde tutmayı hedefliyor. Krunic'in geleceği kısa sürede netleşecek.

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