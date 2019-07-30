M’Vila, St.Etienne ile yolları ayırıyor
F.BAHÇE’NİN 6 numara listesinde yer alan St.Etienne’in orta saha oyuncusu Yann M’Vila, kulüpte kalmak istiyordu.
- Star Spor
Ancak 25 yaşındaki ön libero, 2.5 milyon euro olan maaşının arttırılmasını talep etti. Bu isteği reddedilen deneyimli futbolcunun yöneticilere, “Bana üç kulüpten teklif var. Bırakın gideyim” dediği Fransız basınında yer aldı. M’Vila’nın ayrılık istemesinin bir diğer nedeni olarak teknik direktör Printat ile anlaşamaması gösterildi. M’Vila’ya Fener dışında resmi teklif olmadığı vurgulandı.
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