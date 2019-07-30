M’Vila, St.Etienne ile yolları ayırıyor

Ancak 25 yaşındaki ön libero, 2.5 milyon euro olan maaşının arttırılmasını talep etti. Bu isteği reddedilen deneyimli futbolcunun yöneticilere, “Bana üç kulüpten teklif var. Bırakın gideyim” dediği Fransız basınında yer aldı. M’Vila’nın ayrılık istemesinin bir diğer nedeni olarak teknik direktör Printat ile anlaşamaması gösterildi. M’Vila’ya Fener dışında resmi teklif olmadığı vurgulandı.