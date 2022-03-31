N-Golo Kante'den Paris Saint-Germain'e ret

N'Golo Kante, Paris Saint-Germain'den gelen ardı arkası kesilmez teklifleri bir bir geri çeviriyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, son olarak ocak ayının son günlerinden Kante'ye çok cazip bir teklif yaptı. Fransız milli oyuncu, PSG'nin büyük teklifini dinlemeden geri çevirdi.

Chelsea ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinin devamı için Chelsea'ye öncelik vermiş durumda. Fransız oyuncu, Chelsea olmasa bile İngiltere'de devam etmeyi arzuladığı da haberin detayında yer aldı.

Paris Saint-Germain'in, 2016 yazından bu yana her transfer döneminde Kante ile ilgilendiği ancak bugüne kadar ikna aşamasına hiç geçemediği de belirtildi.

2015 yazında Caen'den Leicester'a 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kante, şampiyon olduktan sonra 35.8 milyon euro karşılığı Chelsea'ye transfer oldu.

Kante 2016'dan sonra Dünya Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve UEFA Süper Kupa zaferlerini tattı.