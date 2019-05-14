Nabil Dirar'dan ayrılık sinyali

"Monaco'ya geri döner misin?" sorusunu yanıtlayan Dirar, "Monaco'ya geldiğimde Ligue 2'yi tanıdım, sonra Ligue 1'de oynadım. Sonunda bir şampiyonluk kazandım. Monaco'da unutulmayacak anılarım var. Geri dönmek mi? Neden olmasın" dedi.

GUARDIOLA YORUMU

Manchester City ile şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola hakkında da kısa bir açıklama yapan Dirar, "Guardiola'nın bazı tercihlerine anlam veremiyorum. Ama sonuç da ortada. Onın çok kibirli olduğunu söyleyebilirim. 2017'deki Monaco-Manchester City eşleşmesinde bizimle alay etmişti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

(Sporx)