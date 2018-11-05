Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması! 'Fenerbahçe ile sözleşmesi çok güçlü'

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Faslı futbolcu Nabil Dirar hakkında, oyuncunun menajeri Fouad Ben Kouider, Belçika basınından Het Nieuwsblad'a konuştu.

Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belçika takımlarını dışarıda bırakarak konuşuyorum. Dirar'ın Fenerbahçe'deki kontratı oldukça güçlü. Ocak ayında Dirar için bir çözüm bulabilir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Nabil Dirar daha önce 10 sezon Belçika Ligi'nde forma giymişti. Dirar, Monaco'ya transfer olmadan önce 4 sezon Club Brugge formasını giymişti.

(Futbol Arena)