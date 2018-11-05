Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nabil Dirar'ın menajerinden transfer açıklaması! 'Fenerbahçe ile sözleşmesi çok güçlü'

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar'ın menajeri Ocak ayı transfer dönemiyle ilgili planlarını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Faslı futbolcu Nabil Dirar hakkında, oyuncunun menajeri Fouad Ben Kouider, Belçika basınından Het Nieuwsblad'a konuştu.

Nabil Dirar'ın menajeri Fouad Ben Kouider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belçika takımlarını dışarıda bırakarak konuşuyorum. Dirar'ın Fenerbahçe'deki kontratı oldukça güçlü. Ocak ayında Dirar için bir çözüm bulabilir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Nabil Dirar daha önce 10 sezon Belçika Ligi'nde forma giymişti. Dirar, Monaco'ya transfer olmadan önce 4 sezon Club Brugge formasını giymişti.

(Futbol Arena)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

´Herkül´ün sopası´ tarihi gözetleme kulesinde

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

Son model arabanın koltuğunu parçaladı! İçinden bakın neler çıktı neler?

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

İşte otomobilde model model indirimli fiyatlar

Efsane filmlerin perde arkası

Efsane filmlerin perde arkası

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA