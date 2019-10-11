Fıtık operasyonu geçiren ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Dirar’ın uzun süredir bu rahatsızlığı bulunmasına rağmen oynadığı bildirildi. Milli araya kadar ameliyat için bekleyen oyuncu, beklerde yaşanan sakatlık sorunları yüzünden ameliyatını erteledi. Dirar bu sezon ilk golünü Gazişehir Gaziantep’e atarken, özellikle Başakşehir karşılaşmasında takımına 3 puan getiren çok kritik bir gole daha imzasını atmıştı.

(Akşam)