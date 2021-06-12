İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2021 Cumartesi / 2 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4047
  • EURO
    10,1808
  • ALTIN
    506.756
  • BIST100
    1460.86
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nacer Chadli Başakşehir ile sözleşme uzattı
Spor

Nacer Chadli Başakşehir ile sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile sözleşme yeniledi.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:22
ABONE OL

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon başında turuncu-lacivertli takıma transfer olan Chadli, geçen sezon 18 Süper Lig maçında 3 gol atarken, Türkiye Kupası'ndaki bir karşılaşmada ise bir kez fileleri havalandırdı. Chadli, turuncu-lacivertli formayla ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmaya çıktı.

Sözleşme yenilemesinin ardından kısa bir açıklamada bulunan Chadli, kulübüyle olan sözleşmeyi iki yıllığına daha uzatmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Umarım yeni sezonda kupalar almak için mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görüşürüz." değerlendirmesinde bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.