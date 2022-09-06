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Spor

Nacer Chadli, Westerlo'da

Belçika ekiplerinden Westerlo, Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Nacer Chadli'yi kiralık olarak transfer etti.

AA6 Eylül 2022 Salı 20:23 - Güncelleme:
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Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Westerlo, Nacer Chadli'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir forması giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusunun bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

Başakşehir'in 2020 yılında Monaco'dan renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu, iki sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı ve 5 gol attı.

Ligin ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alan Westerlo, 6 puanla 13. sırada yer alıyor.

NACER CHADLİ KİMDİR?

2 Ağustos 1989'da Belçika'da dünyaya gelen Nacer Chadli, Fas asıllı Belçikalı milli futbolcudur. Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir

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