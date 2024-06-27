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Spor

Nacho Fernandez'in yeni adresi belli oldu

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Real Madrid'den ayrılan deneyimli savunmacı Nacho Fernandez, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah ile sözleşme imzaladı.

27 Haziran 2024 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Nacho Fernandez'in yeni adresi belli oldu
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Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Qadsiah'a imza attı.

34 yaşındaki İspanyol savunmacı, Suudi ekibiyle 2026 yılına dek sözleşme imzaladı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Nacho imza töreninde açıklama yaparak "Real Madrid'den ayrılma kararı hayatımın en zor kararıydı. Kulübe aylar önce söylemiştim, o zaman şüphelerim vardı. Ama yaptıklarımızdan mutluyum, Real Madrid'le kazanacak hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açmanı.' ifadelerini kullandı.

26 KUPA KAZANDI

Nacho, 2001 yılında henüz 10 yaşındayken Real Madrid'e transfer oldu ve 2012 yılında A Takım'ın as oyuncusu olana kadar altyapı takımımızın tüm kategorilerinde forma giydi. O günden bu yana 12 sezon boyunca formamızı terletti. Real Madrid tarihinin en başarılı isimlerinin başına yer aldı. Bu süre boyunca 364 maç oynadı ve 26 şampiyonluk kazandı.

Yıldız isim, 6 Şampiyonlar Ligi, 5 Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 Lig, 2 Copa del Rey ve 5 İspanya Süper Kupası kazandı.

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