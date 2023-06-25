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Spor

Naci Ünüvar yeniden kiralanacak

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Naci Ünüvar bekleneni veremedi. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Ajax Naci Ünüvar'ı tekrar kiralayacak.

25 Haziran 2023 Pazar 01:34 - Güncelleme:
Naci Ünüvar yeniden kiralanacak
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Geçen sezon Trabzonspor'a kiralanan ancak bekleneni veremediği için sezon bitmeden sözleşmesi feshedilen Naci Ünüvar yeniden kiralanıyor.

Hollanda basınına yansıyan haberlere göre Ajax, Naci Ünüvar'ı yeniden kiralama konusunda Twente ile anlaşma sağladı. Ajax'ın Naci'nin Trabzonspor'da yeterli süre alamamasından dolayı mutsuz olduğu ve bu kez Twente'nin bu anlamda doğru kulüp olduğuna inandıkları haberin devamında yer aldı.

20 yaşındaki Naci Ünüvar Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkmış ve 3 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Ajax altyapısından yetişen Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor.

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